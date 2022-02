"Il vom cauta doar in inimile noastre, singurul loc de unde nu va mai pleca niciodata"

Singurul fotbalist care a jucat la un turneu final din postura de jucator la FC Bihor Oradea a murit miercuri 23 februarie. In ultimele zile, Ioan Zare (62 de ani) s-a aflat in stare grava, intubat la sectia ATI si in ciuda eforturilor medicilor a pierdut lupta pentru viata.Familia si apropiatii fostului fotbalist au anuntat ca ceremonia funerara va avea loc marti, 1 martie, de la ora 13:00 la Capela Oraseneasca din Cimitirul Municipal Rulikowski.Pierderea lui a lasat un gol imens in ... citeste toata stirea