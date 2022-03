Ilie Bolojan ia apararea consilierului care a dat declaratii controversate despre razboiul din Ucraina: "E liber sa zica"

Csomortanyi Istvan, consilierul personal al presedintelui Consiliului Judetean Bihor, va ramane in functie dupa ce a acuzat Uniunea Europeana de "ipocrizie", pentru sprijinul acordat Ucrainei. El a cerut maghiarilor din Ardeal sa nu intervina in conflictul Rusia-Ucraina. Desi declaratiile lui Csomortanyi au starnit reactii in spatiul public, mai multe voci cerandu-i demisia pentru propaganda pro-rusa, Ilie Bolojan a declarat, vineri, in finalul sedintei Consiliului Judetean, ca "fiecare este ... citeste toata stirea