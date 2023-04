Fotografia unei femei insarcinate care era salvata dintr-o maternitate distrusa de bombardamente in orasul ucrainean Mariupol a fost desemnata castigatoarea editiei 2023 a prestigiosului concurs World Press Photo, informeaza DPA.Fotograful ucrainean Evgheni Maloletka a fost recompensat cu premiul I pentru aceasta imagine, care s-a impus la categoria "Photo of the Year" ("Fotografia anului"), a anuntat juriul competitiei, reunit joi la Amsterdam.Acea fotografie, realizata pe 9 martie 2022 ... citeste toata stirea