IMAGINI de la incendiul din spitalul din Alesd: Un pacient a incercat sa-si dea foc in salon

Pe de alta parte, spitalul tocmai ce a fost reabilitat, dotat si modernizat. Acolo, paznicii au pe telefon instalata conexiunea pentru alerta la incendiu. Asa s-a intamplat si in aceasta noapte, cand imediat detectorul de fum s-a actionat, iar in salon au intrat asistenta si paznicul.Dat fiind faptul ca angajatii au ajuns imediat in salon, cei doi pacienti nu au suferit leziuni majore. Astfel, septuagenarul a suferit doar o usoara arsura la gamba, iar celalalt pacient a scapat fara rani ... citeste toata stirea