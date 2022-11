Impotriva campaniei "zero Covid" - Protestele se intensifica in China

Proteste impotriva carantinarilor au izbucnit duminica la Shanghai, in mai multe universitati din Beijing si in alte orase din China, unde se intensifica furia impotriva draconicei politici de "zero Covid" practicata de autoritatile tarii de aproape trei ani, relateaza France Presse.O inregistrare video difuzata intens pe internet si pe care AFP a geolocalizat-o la Shanghai arata protestatari strigand "Xi Jinping, demisia!" si criticand de asemenea Partidul Comunist chinez, intr-o rara ... citeste toata stirea