Impreuna, pentru curatenie: In 2025, RER Vest va organiza patru campanii de colectare gratuita a deseurilor voluminoase. Vezi calendarul

In acest an, locuitorii Oradiei vor avea patru ocazii sa scape de deseurile voluminoase si periculoase fara a pleca de acasa, in cadrul unor campanii gratuite, organizate de operatorul de salubrizare RER Vest. Prima campanie din 2025 va fi in perioada 3-14 martie.Ce se va colecta?Deseurile voluminoase sunt deseuri de mari dimensiuni care nu se pun nici langa incintele de colectare, nici langa pubelele de acasa, pentru ca nu incap in utilajele de colectare sau au un parcurs diferit fata de ... citește toată știrea