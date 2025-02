In 2024, trafic crescut, migranti si deseuri la granita de vest - Bilant la Politia de Frontiera

Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Oradea a prezentat bilantul activitatilor desfasurate la granita de vest a tarii in 2024, ultimul an inainte de intrarea Romaniei in Schengen.In cursul anului 2024, prin punctele de trecere a frontierei din cadrul ITPF Oradea, au tranzitat frontiera Romaniei peste 12.770.000 persoane (6.400.000 persoane la nivelul judetului Arad, si 6.370.000 persoane la nivelul judetului Bihor), cu aproximativ 7,70% mai mult fata de traficul inregistrat anul ... citește toată știrea