In acest an - 120 de ani de la descoperirea pesterii de la Vadu Crisului

De-a lungul timpului, pestera si ceramica alba au devenit brandurile localitatii Vadu Crisului. In acest an, in luna noiembrie, se vor implini 120 de ani de cand Czaran Gyula, prin dinamitare, a reusit sa disloce imensul perete de calcar deschizand astfel intrarea pesterii.Situat in Padurea Craiului si cu statut de rezervatie naturala din anul 1955, Defileul Crisului Repede este o atractie majora pentru turisti. Faptul se datoreaza frumusetilor naturii, peisajului carstic minunat pe care-l ... citeste toata stirea