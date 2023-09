Casa Judeteana de Pensii Bihor atrage atentia elevilor care au dreptul la pensie de urmas ca trebuie sa prezinte, pana la data de 25 septembrie, adeverinta in original din care sa rezulte ca urmeaza o forma de invatamant organizata. In cazul studentilor, acestia vor trebui sa prezinte, in prima faza, o declaratie pe propria raspundere, pana in 25 septembrie, iar adeverinta, pana cel tarziu in 25 octombrie.Potrivit prevederilor art. 84 lit. b) din Legea nr 263/2010, cu modificarile si ... citeste toata stirea