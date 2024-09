In Beznea, Ceica, Santandrei, Tileagd si Osorhei - Alte cinci platforme de deseuri deschise

In localitatea Beznea, comuna Bratca, s-a deschis sambata, centrul de colectare a deseurilor voluminoase. In aceasta saptamana, urmeaza sa fie deschise platformele din localitatile Ceica, Santandrei, Tileagd si Osorhei.Sambata, 14 septembrie, s-a deschis centrul de deseuri in localitatea Beznea, din comuna Bratca. Locuitorii din comunele Bratca, Borod si Bulz vor putea depozita gratuit deseurile in fiecare sambata, intre orele 10.00 - 18.00. "Centrul din Beznea (Dealul Vremesti/ Berc) este ... citește toată știrea