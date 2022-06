In Bihor, aproape patru mii de absolventi sunt asteptati la examen - Probele scrise la Bac

In judetul Bihor, 3.595 candidati s-au inscris in vederea sustinerii probelor din prima sesiune (iunie-iulie) a examenului national de bacalaureat 2022, care debuteaza azi. Sambata, la sediul ISJ Bihor a avut loc tragerea la sorti a cadrelor didactice din comisiile din centrele de examen si centrele zonale de evaluare.Etapa de inscriere a avut loc in perioada 23-27 mai, iar echivalarea si recunoasterea competentelor lingvistice si digitale, in perioada 8-16 iunie. Din totalul celor inscrisi, ... citeste toata stirea