In comunitatea maghiara din Sintimreu - Sarbatorirea recoltei de struguri

Comunitatea maghiara din Sintimreu, cu sprijinul Primariei Comunei Salard si in parteneriat cu Centrul de Cultura al Judetului Bihor, a organizat, recent, o sarbatoare dedicata recoltei de struguri din acest an, eveniment numit "Szentimrel Szuretbal".Manifestarea a debutat cu o slujba in Biserica Reformata din Sintimreu, subliniind importanta traditiilor locale. Apoi, a avut loc o parada festiva, care a traversat toatelocalitatile comunei: Sintimreu, Vaida, Hodos si Salard. Oaspetii au avut