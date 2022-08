In instanta pentru statuia lui Mihai Viteazul. Aceasta s-a degradat

Viceprimar pe atunci, in anul 2019, Florin Birta a promis ca statuia lui Mihai Viteaul va fi amplasata in fata Catedralei Ortodoxe, dupa finalizarea lucrarilor din Pasajul Gojdu. Pe 7 octombrie 2022, Primaria Oradea e chemata in instanta, dupa ce dosarul intentat a fost repus pe rol. Asociatia Culturala Mihai Viteazul, care a amplasat statuia in centrul orasului, a chemat CL Oradea in judecata inca din 2019. Acum oamenii spun ca statuia care trebuia sa ajunga la Facultatea de Arte pentru a fi ... citeste toata stirea