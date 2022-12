In memoriam Tiberiu Serban - Fost detinut politic, decedat in Canada

Tiberiu Serban s-a nascut la 14 septembrie 1930, in Suiug, judetul Bihor. Era fiul invatatorului Vasile Serban care, in anul 1945, a fost incarcerat la Penitenciarul Gherla pentru sase luni, fiind membru al PNT - Maniu. Ulterior, a fost din nou retinut in 1946 si readus la Gherla, tot pentru sase luni, pentru apartenenta sa politica, fara a fi judecat.Olimpia Serban, sora lui Tiberiu Serban, a fost si ea arestata in iunie 1948, pentru ca a facut parte din organizatia "Avantul tineretii", ... citeste toata stirea