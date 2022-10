In Parcul Balcescu - Festivalul Vinului

La doua saptamani dupa ce a gazduit Festivalul Mustului, in Parcul Balcescu s-a desfasurat, in acest sfarsit de saptamana, Festivalul Vinului.Sambata si duminica, oradenii au avut posibilitatea sa achizitioneze vin de la producatori bihoreni, prezenti la festivalul organizat in Parcul Balcescu din municipiu. Din cadrul festivalului nu au lipsit nici preparatele culinare la gratar, cozonacul secuiesc, gogosi grecesti sau traditionalele castane. In plus, cei mici au avut parte de o zona de ... citeste toata stirea