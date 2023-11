Oradenii au posibilitatea ca, pana la data de 1 decembrie, sa se debaraseze gratuit de deseurile vegetale (frunze, crengi), resturi care, odata cu venirea toamnei, se aduna in jurul cvartalelor de locuit sau a caselor.Primaria Oradea, in colaborare cu operatorul de salubrizare RER Vest, organizeaza in perioada 10 noiembrie - 1 decembrie o campanie de colectare a deseurilor vegetale."Pe langa strangerea frunzelor de pe domeniul public de catre echipajele RER Vest, oradenii care au contract ... citeste toata stirea