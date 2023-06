A doua editie Sounds of Oradea Festival debuteaza astazi, 16 iunie, ora 20.00, in Piata Unirii. Dupa succesul de anul trecut, SO Festival 2023 aduce in fata publicului o serie de premiere pentru Oradea, dar si pentru Romania. Anul acesta, in cadrul festivalului, vor concerta artisti de prim rang din sapte tari.In acest weekend, publicul oradean, si nu numai, va avea prilejul sa descopere unele din cele mai relevante talente contemporane de pe scena muzicii clasice internationale, printre care: ... citeste toata stirea