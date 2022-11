In perioada 18-20 noiembrie, la Vadu Crisului - Expozitie de pasari si animale mici

Asociatia Crescatorilor de Pasari si Animale Mici "Crisana" Oradea, in parteneriat cu Primaria comunei Vadu Crisului va invita sa participati la Expozitia Judeteana de Pasari si Animale Mici "Cupa Crisana 2022".Editia a IX-a a expozitiei se va desfasura in perioada 18-20 noiembrie, in localitatea bihoreana Vadu Crisului, in incinta salii de sport.Programul de desfasurare al expozitiei este urmatorul: azi, 17 noiembrie, intre orele 15.00-21.00, primirea exponatelor; maine, 18 noiembrie, ... citeste toata stirea