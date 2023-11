Muzeul Esarii Crisurilor Oradea - Complex Muzeal organizeaza, in perioada noiembrie-decembrie, o serie de ateliere de educatie muzeala dedicate copiilor.Atelierele de la muzeu se vor desfasura dupa urmatorul program: 7 noiembrie - 15 decembrie, "Locuri din Oradea si povestile lor"; 7-8 noiembrie, precum si in perioada 12-13 decembrie - "Arlechinul"; 7-8 noiembrie, "Orasul meu, toamna"; 10 noiembrie, respectiv in 8 si 15 decembrie - Atelier de caligrafie; 14-16 noiembrie - "Istoria timbrului"; ... citeste toata stirea