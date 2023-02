In perioada vacantei scolare - Recomandarile salvatorilor montani

Weekend-ul trecut a fost unul destul de intens in privinta accidentelor petrecute in zona partiilor de schi din Bihor, necesitand interventia salvatorilor montani in doisprezece situatii.Tipologia accidentarilor a fost una destul de variata constand in: sase leziuni de genunchi, doua luxatii de umar, un traumatism toracic, o fractura de brat si o comotie cerebrala.Dat fiind numarul mare de practicanti ai sporturilor de iarna, asteptati pe domeniile schiabile pe perioada vacantei scolare, in ... citeste toata stirea