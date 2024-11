In Polonia - Educatia nonformala si Erasmus+

In perioada 21 octombrie-31 octombrie, a avut loc in Polonia, la Dobczyce-Cracovia, prin intermediul programului Erasmus+, cursul TC ,,ImproDrama".Acesta a vizat dezvoltarea de abilitati in vederea folosirii noilor metode de educatie nonformala pentru atribuirea de competente tinerilor. Programul Erasmus+ are ca scop modernizarea educatiei prin diferite cursuri de formare. Improvizatia, mima, teatrul vizual si fizic, jocul de rol au fost cateva dintre metodele folosite in workshop-uri ... citește toată știrea