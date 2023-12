In preajma Zilei Nationale a Romaniei, cativa elevi ai Scolii Gimnaziale Nr.1 Nucet - a carei director este prof. Traian Coras -, insotiti de patru profesori, au fost prezenti in orasul Marii Uniri, Alba Iulia, pentru a trai si simti romaneste.Elevii nucetani au strabatut, cu mult entuziasm, drumul pana in inima si sufletul acestui popor, "la Alba Iulia-n cetate", pentru a simti din plin suflul istoriei si al credintei stramosesti si pentru a-si prezenta omagiul fata de cei care au luptat ... citeste toata stirea