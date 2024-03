In preajma zilei de 8 Martie - Vernisajul de fotografie "Femeia"

Femeia - o noua expozitie marca Varadinum Foto Club Oradea, in colaborare cu cel mai activ grup de fotografie din Romania, "La Conacul fotografilor", dedicat Zilei Internationale a Femeii.Vernisajul va avea loc joi, 7 martie, la ora 17.00 la Varadinum Outdoor Gallery by Ovi D. Pop, in Piata Unirii din Oradea. Expun Adela Rusu, Adriana Ceausescu - Timisoara, Cristian Frumuseanu - Vaslui,Andrei Bundas - Oradea, Bagosi Bgs Zsolt - Oradea, Claudiu Guraliuc - Cluj-Napoca, Cornelia Ghergut - Iasi, ... citește toată știrea