"Inarmati" cu un tort, politistii l-au felicitat pe Luca, un copil care viseaza sa devina om al legii - Surpriza pentru un baietel din Marghita

Un baietel din Marghita a avut parte de o supriza facuta de politisti, chiar in ziua in care sarbatorea implinirea a sase ani. Oamenii legii au descins si ei la petrecere, cu un tort realizat special pentru Luca.Desi are abia 6 ani, impliniti la data de 2 martie, Luca, un copilas de gradinita, din municipiul Marghita, este atat de pasionat de profesia de politist, incat viseaza cu ochii deschisi sa urmeze aceasta profesie. Luca isi doreste atat de mult sa fie politist, incat si-a rugat ... citește toată știrea