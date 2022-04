Inaugurarea Arenei Sporturilor, cu casa inchisa. Toate biletele pentru All Star Game au fost vandute

Noua sala polivalenta din orasul nostru, Oradea Arena, va fi inaugurata miercuri, cu Meciul stelelor baschetului masculin romanesc, editia 2022. Organizatorii promit un show de zile mari la All Star Game. Pe langa spectacolul baschetbalistic, publicul prezent va avea parte de momente muzicale, concursuri si alte surprize. In deschiderea evenimentului, in jurul orei 17:00, va avea loc un concert sustinut de DJ Nasa, Doc, Vlad Dobrescu si Connect-R. Interesul pentru show-ul de miercuri este enorm, ... citeste toata stirea