Inca o depunctare pentru Luceafarul Oradea

Luceafarul Oradea a fost invinsa la scor si in deplasarea de la Satu Mare. Neinvinsa in play-out, CSM Satu Mare a dispus cu 6-1 (4-0) de tanara echipa bihoreana, care continua sa piarda puncte si la comisiile FRF din cauza problemelor financiare care apasa clubul.In acest joc "luceferii" si-au trecut in cont al doilea gol din play-out realizat de Darius Sfirlea in minutul 65.Revenind la penalitatile federale, Comisia de Etica si Disciplina a FRF a sanctionat CS Luceafarul cu scaderea 2 ... citeste toata stirea