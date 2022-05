Inca o femeie si-a ucis in bataie sotul. Dupa Maramures, tragedia s-a petrecut acum in Bihor

O femeie din Bihor a fost retinuta pentru 24 ore si urmeaza sa fie prezentata in fata judecatorului de drepturi si libertati cu propunere de arestare preventiva dupa ce si-a ucis sotul in bataie cu o lopata. Potrivit anchetatorilor, crima s-a produs in seara zilei de 1 mai, "pe fondul unui conflict spontan". Cei doi bausera, sustin vecinii, si s-au luat la cearta, iar femeia a luat o lopata cu care l-a lovit zdravan pe barbat pana cand i-a spart capul. Cadavrul a fost descoperit, luni, intr-o ... citeste toata stirea