Inca o scoala din Bihor, pe lista celor care primesc bani pentru a trimite elevii vulnerabili la facultate

Liceul Tehnologic Horea din Marghita a castigat o finantare de 300.000 de euro in programul "Primul student din familie", derulat in premiera de Ministerul Educatiei, prin care scolile si universitatile primesc bani pentru a-i pregati pe tinerii vulnerabili pentru facultate.Potrivit directorului Remus Sabau, scoala din Marghita a atras finantarea in parteneriat cu Universitatea de Stiintele Vietii "Regele Mihai I" Timisoara, Liceul Teoretic Traian Vuia Faget (judetul Timis) si Fundatia ... citește toată știrea