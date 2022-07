Incendiile de vegetatie fac ravagii in Franta si Spania - Un val de caldura afecteaza Europa

Incendiile de vegetatie au facut ravagii sambata in sud-vestul Frantei si in Spania, fortand ca mii de oameni sa fie evacuati din casele lor, in timp ce temperaturile caniculare ale verii au pus autoritatile in alerta in unele parti ale Europei.Peste 12.200 de persoane au fost evacuate din regiunea franceza Gironde pana sambata dimineata, in timp ce peste 1.000 de pompieri se luptau sa tina flacarile sub control, au anuntat autoritatile regionale intr-o declaratie.Incendiile de vegetatie au ... citeste toata stirea