Alarma s-a dat in seara zilei de miercuri, 7 iunie, in jurul orei 18.30.La fata locului au fost mobilizate echipajele Detasamentului 1 Oradea, cu doua autospeciale de lucru cu apa si spuma, o autospeciala de lucru la inaltime si o autospeciala de descarcerare, precum si echipajul de pompieri militari paramedici al Detasamentului 2 Oradea."Ajunsi la fata locului, pompierii au constatat ca incendiul se manifesta la un tablou electric amplasat in casa scarii, la nivelul 3 al blocului, casa ... citeste toata stirea