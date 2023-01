Incendiu la o gospodarie din Les. A ars o centrala termica, un boiler si aproximativ 40 de metri patrati din acoperisul constructiei

In dupa-amiaza zilei de joi, echipajele Detasamentului 1 de Pompieri au fost alertate pentru stingerea unui incendiu care se manifesta violent la o cladire din cadrul unei gospodarii. In aceasta constructie erau amenajate camera centralei termice si o bucatarie de vara."Pompierii militari mobilizati la fata locului au actionat cu doua autospeciale de lucru cu apa si spuma pentru localizarea si lichidarea incendiului, reusind in aproximativ 10 minute, sa stinga focarele si sa impiedice ... citeste toata stirea