In seara zilei de marti, 19 septembrie, pompierii oradeni au actionat pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o gospodarie situata in Osorhei, reusind sa salveze locuinta familiei afectate de eveniment."Pentru gestionarea evenimentului, sesizat prin Sistemul Unic 112, in jurul orei 18.10, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Crisana" al judetului Bihor a mobilizat imediat, la adresa indicata de apelant, doua echipaje de stingere din cadrul Detasamentului 1 de Pompieri Oradea, cu doua ... citeste toata stirea