Pana la sosirea echipajelor, doi pompieri aflati in timpul liber, care treceau prin zona, au intervenit pentru gestionarea evenimentului, intrerupand alimentarea cu energie electrica a constructiei si evacuand din garajul cuprins de flacari, doua butelii cu argon."Sosite in cel mai scurt timp la fata locului, fortele de interventie au actionat cu doua autospeciale de lucru cu apa si spuma pentru localizarea si lichidarea incendiului, care se manifesta generalizat la un autoturism aflat in ... citeste toata stirea