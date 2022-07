Incendiu la un service de camioane de pe strada Matei Corvin din Oradea

Incendiul a fost anuntat la 112 la oradea 14:10, la fata locului fiind mobilizate echipajele Detasamentului 2 de Pompieri Oradea, cu doua autospeciale de stingere si un container tip Abroll."Pompierii militari au localizat si lichidat incendiul, ce se manifesta in interiorul si exteriorul unei constructii (fara acoperis) in care erau depozitate deseuri rezultate din activitatea uzuala a unui service auto, in aproximativ 15 minute, reusind sa ... citeste toata stirea