In dupa-amiaza zilei de duminica, in jurul orei 19:30, echipajele Garzii de Pompieri Tinca si 1 Mai au intervenit cu doua autospeciale de lucru cu apa si spuma, un container tip rezervor pentru transport apa si ambulanta SMURD a subunitatii, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o gospodarie situata in localitatea Bicacel."In momentul sosirii fortelor de interventie la fata locului, incendiul se manifesta violent, la nivelul acoperisului si a mansardei, existand pericolul extinderii