Incep lucrarile la inca un tronson din autostrada Transilvania. Cand am putea circula pe autostrada de la Oradea la Cluj-Napoca

"CNAIR a aprobat, vineri, Proiectul Tehnic pentru Sectiunea Zimbor - Poarta Salajului (Autostrada Transilvania). Va putea incepe astfel, in scurt timp, constructia celor 12,24 de km ai acestei sectiuni", a precizat Grindeanu.In fapt, asocierea SC SA&PE CONSTRUCT SRL - SC SPEDITION UMB SRL - SC TEHNOSTRADE SRL a fost desemnata castigatoare in luna iunie 2020. Ordinul de incepere a lucrarilor a fost eliberat in 31.05.2021, primele 12 luni fiind pentru perioada de proiectare. Acum, dupa ce CNAIR ... citeste toata stirea