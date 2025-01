Incep probele de competenta la bacalaureat, tinute in premiera in timpul anului scolar. Aproape 3.000 de elevi din Bihor s-au inscris la examen

Luni, 27 ianuarie, vor debuta probele de competente pentru examenul national de bacalaureat, care in premiera se tin in timpul anului scolar.Conform calendarului aprobat de Ministerul Educatiei, prima proba, cea de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana, se va tine intre 27 si 29 ianuarie, proba de limba materna intre 29 si 31 ianuarie, cea de limbi straine intre 3 si 5 februarie, iar evaluarea competentelor digitale intre 5 si 7 februarie.Examenele se ... citește toată știrea