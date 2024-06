Incep probele de competente la Bacalaureat: Peste 3.800 de tineri din Bihor sunt asteptati la examen

Examenul national de bacalaureat din acest an incepe luni, 17 iunie, cu probele de evaluare a competentelor.In Bihor, din cei 4.675 elevi care au terminat ultimul an de liceu, 3.818 s-au inscris la Bacalaureat. Ei vor fi asteptati luni in scoli pentru a sustine proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana, programata intre 17 si 19 iunie.Intre 19 si 20 iunie, va avea loc evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna, iar in ... citește toată știrea