Incepe bacalaureatul 2024: Aproape 4.000 de tineri s-au inscris la examen, o zecime sunt absolventi din alte promotii

Luni, 1 iulie, va avea loc primul examen scris din cadrul sesiunii de vara a bacalaureatului, la care sunt asteptati 3.881 de absolventi de liceu din Bihor.Dintre acestia, 3.474 au terminat liceul in aceasta vara, iar ceilalti 407 provin din promotiile anterioare.In Bihor, probele scrise se vor tine in 13 centre de examen, amenajate in Colegiul Economic "Partenie Cosma" Oradea, Colegiul National "Emanuil Gojdu" Oradea, Colegiul National "Mihai Eminescu" Oradea, Colegiul National "Onisifor ... citește toată știrea