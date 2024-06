Incepe bacalaureatul - Luni, proba scrisa la limba romana

Sesiunea iunie - iulie 2024 a examenului national de bacalaureat incepe luni, 1 iulie. In judetul Bihor 3.881 de candidati s-au inscris in vederea sustinerii probelor. Din totalul celor inscrisi, 3.474 de candidati provin din promotia 2023-2024, iar 407 sunt din promotiile anterioare.Etapa de inscriere a avut loc in perioada 3-7 iunie, iar evaluarea competentelor lingvistice si digitale, in perioada 17-27 iunie.Probele scrise se vor desfasura in 13 de centre de examen: Colegiul Economic ... citește toată știrea