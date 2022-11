Incepe iarna in Ucraina - 10 milioane de persoane fara energie electrica

Temperaturile au scazut vertiginos in Ucraina in aceasta saptamana, punand reteaua electrica a tarii sub o presiune suplimentara, in timp ce inginerii incearca sa repare daunele cauzate de noile atacuri cu rachete rusesti, potrivit companiei energetice de stat."Din cauza scaderii dramatice a temperaturilor, consumul de electricitate creste zilnic in acele regiuni din Ucraina in care alimentarea cu energie electrica a fost deja restabilita dupa loviturile masive cu rachete din 15 noiembrie ... citeste toata stirea