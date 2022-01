Incepe vaccinarea copiilor cu varste cuprinse intre 5 si 11 ani

Vaccinarea copiilor de peste 5 ani se poate realiza si fara programare, prin prezentare directa in cabinetele centrelor de vaccinare dedicate copiilor sau in cabinetele medicilor de familie care au solicitat doze pediatrice, pe tot parcursul programului de lucru.In prezent, in platforma de programare figureaza peste 200 cabinete de vaccinare pediatrice la nivel national. In Oradea copiii pot fi vaccinati la centrul deschis in cadrul Oraselului Copiilor.Schema de vaccinare a copiilor cu ... citeste toata stirea