Avertizarea meteo este in vigoare in intervalul orar 12:00 - 23:00."In Crisana, Maramures, in cea mai mare parte a Moldovei, Transilvaniei si Banatului vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, ce se va manifesta prin frecvente descarcari electrice, vijelii (viteze de 55...75 km/h si ... citeste toata stirea