Independent, inteligent, impertinent

Deputatul PSD Ionel Floroiu spune ca "Diaspora nu are nicio contributie la dezvoltarea Romaniei". Mai mult, parlamentarul ar vrea ca, daca vor sa voteze, romanii din strainatate sa fie obligati sa vina in tara. Un lucru e clar: in ce priveste "contributia la dezvoltarea Romaniei", omul stie ce vorbeste. A fost militian toata viata. Mai mult, nici despre activitatea lui din legislativ nu s-a prea auzit pana azi. * Dan Vilceanu a plecat de la conducerea Ministerului Economiei. Gestul este o ... citeste toata stirea