Independent, inteligent, impertinent

Am scapat de MCV! Stiati? Schimba asta situatia din salile de judecata, scad facturile, cresc pensiile etc.? As, mofturi! Pute a decizie compensatorie, de la Bruxelles, pana pe Dambovita. Daca nu ne lasa in Schengen, macar atata frectie sa ne dea. Nu e ciudat? Se intampla asta tocmai acum, cand presedintele nostru, mai ieri mare justitiar, a contrasemnat noile legi ale Justitiei, fara sa mai astepte un punct de vedere din partea prietenilor sai de altadata, baietii destepti din Comisia de la ... citeste toata stirea