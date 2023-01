Independent, inteligent, impertinent

Romania, de la "culmile disperarii", la culmile ipocriziei. Deputatul Dumitru Focsa refuza sa plece din parlament pe motiv ca, de acum inainte, se va dedica "combaterii violentei in familie". Compromis, ramas fara de partid, va face, cu siguranta, minuni. In plus, atunci cand si-a batut sotia, de fapt, asta facea; aprofunda, practic, fenomenul! * Dorica Albu conduce, de noua ani, cu statut de director interimar, Serviciul Judetean de Ambulanta Neamt! In tot acest timp, n-a reusit sa invete cat ... citeste toata stirea