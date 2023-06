Iliescu ne bantuie istoria. Noul guvern, PSD-PNL, a fost uns in zilele, de trista amintire, ale mineriadei. Ciuca, Ciolacu, Iohannis nici macar n-au clipit. Atata le poate capul, sunt cinici de nu se poate?! Nelu Cucuvelu rade de undeva din Primaverii. "Comunismu' n-o muritu"... Na, si pe unii i-am votat, crezand ca votam impotriva "ciumei rosii". Va mai amintiti povestea aia cu "elefantii" din cladirea Guvernului? E ca in cantecul pentru copii, a mai ramas doar unu si se leagana la Cotroceni. ... citeste toata stirea