Pericol public! Basescu da lectii de viata prin liceele patriei. Poate organizeaza si un pluton, "Micii delatori". Fostul presedinte a zis ca esential in viata e "sa fii sanatos si un bun profesionist". Dar, nu-i asa?, o relatie buna cu Securitatea de ieri si de azi ajuta si ea. * Deputatul liberal Alex Muraru spune ca racolarile, facute in randul PNL de catre PSD, sunt o adevarata "declaratie de razboi", din partea lui Ciolacu. Cand te gandesti ca, mai ieri, Ciuca descria situatia in termeni ... citeste toata stirea