Independent, inteligent, impertinent

In ce tara traim! La Iasi, cetatenii au luat la "bataie" cateva statui expuse in centrul orasului. Un scriitor din Deva a fost reclamat la Asociatia de proprietari fiindca vasta sa biblioteca ar pune in pericol structura de rezistenta a blocului. "Macarena" Erikai Isac a fost "desfiintata" de masculii feroce ai neamului, aia care tin la "dreptul" lor de a-si bate femeile. Poftim cultura! * Hai, ca e bine. S-a dat liber la traseism. Pentru ca, inainte de campania electorala, sa poata fiecare ... citește toată știrea