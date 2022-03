Informare meteo: Ploi consistente in toata tara si vijelii pana sambata seara. Vremea se raceste

Informarea meteo este in vigoare de joi ora 12.00 pana sambata ora 21.00 si anunta ca, in cea mai mare parte a tarii, va ploua mai ales sub forma de aversa. In intervale scurte de timp sau prin acumulare se vor inregistra cantitati de apa ce vor depasi 20...40 l/mp.Vantul va avea intensificari, cu viteze in general de 45...55 km/h, joi (31 martie) in vestul si sud-estul teritoriului, apoi si in celelalte regiuni.La munte, la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor depasi 80 km/h.Vineri ... citeste toata stirea